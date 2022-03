«Noi, prigionieri e abbandonati, siamo cittadini di serie B». La protesta di Ca' Zuliani, borgo isolato da anni

PORTO TOLLE - Ma siamo cittadini di serie B?A domandarselo sono un gruppo di residenti dell'Isola di Ca' Venier, nello specifico di Ca' Zuliani, frazione di neanche 90 abitanti a metà strada tra Boccasette e Pila. Uno degli argomenti del contendere rimane la riapertura di via Canareggio, una strada storica che collega i tre paesi che si snoda su una pista di servizio arginale, per anni usata per pubblico transito fino al 2015 quando sulla scarpata lato fosso della banca arginale c'è stata una sorta di frana di 20 metri. La situazione è peggiorata un paio di anni dopo quando la frana si è portata dietro una porzione limitata della pista sovrastante con conseguente chiusura al transito.

APPROFONDIMENTI PORTO TOLLE «Ca' Zuliani è stata abbandonata»: residenti... ROVIGO Bandiere blu, Porto Tolle entra tra le spiagge più pulite... ECOMABIENTE Rifiuti, il Delta differenzia poco e male: sguinzagliate le...

Dopo non poche polemiche e due amministrazioni (Bellan prima, Pizzoli dopo), tra giugno e settembre 2021 ci sono stati i lavori da parte di Aipo per 260.000 euro che ha rafforzato il fosso ma della riapertura della strada nulla di fatto. «Non abbiamo ancora ben capito chi debba ultimarli affinché la strada possa tornare transitabile per le auto - sottolinea il cavalier Adolfo Tonazzi, ex consigliere comunale -. Aipo dice di aver fatto la sua parte e che ora dovrebbe toccare al Comune, cosa aspettano? Mesi fa una signora si è sentita male e l'ambulanza non è riuscita a passare, quindi ha dovuto fare tutto il giro per Boccasette, perdendo tempo. E se fosse stato fatale? Da non credere».

ABBANDONATI

«Da 50 anni è come se fossimo cittadini di serie B qua a Ca' Zuliani - interviene Giuseppe Solofrizzo, un altro residente -. Qualsiasi amministrazione si sia alternata non è cambiato nulla, forse c'è rimasto solo da chiamare il Gabibbo. Hanno finito i lavori un anno fa e sono già venuti a fare almeno un paio di interventi di manutenzione, intanto noi non possiamo utilizzarla. Hanno parlato di mettere a disposizione una ex scuola di Boccasette per i profughi ucraini, noi abbiamo una scuola chiusa che potrebbe essere utilizzata, neanche quello. Sono 20 anni che ho chiesto di fare un pezzo di ciclabile fino al cimitero perché gli anziani possano recarsi in sicurezza e non è mai stata fatta, in compenso il parcheggio è pieno di buche, senza contare i furti di grondaie e fiori, quando le telecamere dovrebbero essere la norma».

NIENTE SERVIZI

A proposito di cimiteri Tonazzi ricorda la situazione di quello di Ca' Venier: «Possibile che nessuno sia ancora riuscito a fare un servizio igienico in quel camposanto? Per sistemare via Canareggio avevamo raccolto 400 firme, poi ne abbiamo altre perché ci installassero un paio di dossi in via della Costituzione (la zona della chiesa ndr) dove corrono come dei dannati, niente: mai ascoltati. Eppure il velox sulla strada di Ca' Venier l'hanno messo e a pagare siamo soprattutto noi residenti. Per non parlare del parcheggio dell'ambulatorio medico, anche lì sono passate almeno 3 amministrazioni e non è mai stato sistemato, l'erba la taglia la gente del paese».