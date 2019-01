Scontro fra tre auto a Chioggia: un morto e tre feriti. Polesano miracolosamente illeso

vigili del fuoco accorsi con due automezzi hanno estratto dall'auto i feriti - due donne e un ragazzo - ma al loro arrivo per la vittima - l'elettricista Alessandro Fanton, 55 anni, padre del ragazzo e marito della donna - non c'è stato niente da fare. L'uomo era alla guida di una Kia Carens assieme alla moglie, al figlio e al cane.

Dentro un furgone Peugeot Partner si trovava, invece, un'altra donna, una chioggiotta di 39 anni, con gravi ferite alle gambe. In particolare una frattura esposta che la faceva gridare dal dolore a ogni tentativo dei soccorritori di liberarla dalle lamiere. Illeso, miracolosamente è il caso di dire, un cinquantenne polesano, alla guida del terzo mezzo coinvolto, una Ford Focus.

CHIOGGIA - Scontro fra 3 auto in via Rebosola adialle otto di mattina del 18 gennaio. Un morto e un ferito grave, altri due feriti che non sembrano in pericolo di vita. La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia locale, ma lo schianto è avvenuto fra la Kia e un furgoncino Peugeot guidato da una ragazza di 25 anni anche lei ferita grave. Coinvolta nel sinistro anche un’altra vettura, una Ford Focus che proveniva da Ca’ Bianca e che non ha potuto evitare lo scontro.