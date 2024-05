ROVIGO - I bus a chiamata non sono più soltanto nel capoluogo. Anzi, per meglio dire ora a chiamata ci saranno anche i pullman del servizio extraurbano.

L’annuncio arriva da BusItalia e cade nel momento del quale si apre la stagione calda, con la possibilità di iniziare ad andare al mare. Quello che viene tecnicamente chiamato “sharing”, infatti, «si allarga all’extraurbano con due tratte verso il mare - sottolinea la società di trasporti - dopo l’avvio lo scorso dicembre del servizio a chiamata nel capoluogo», ora tocca ai mezzi «nelle linee Rovigo-Adria-Rosolina e Rovigo-Adria-Porto Tolle-Barricata, per cui sarà possibile prenotare la corsa che sarà a orari e percorso prefissati».

Il via all’operazione è fissato domenica 9 giugno e proseguirà fino a martedì 10 settembre, «in coincidenza con le vacanze scolastiche» e «in ambito urbano viene attivata l’opzione on demand tra le 13.30 e le 19.30, con estensione oraria rispetto a quanto previsto dal programma invernale, in cui la possibilità di chiamata scatta a partire dalle 15.30», specifica ancora BusItalia.

Il servizio extraurbano è in capo alla Provincia, che per normativa è capofila e soggetto attuatore del trasporto pubblico locale, rispetto al quale BusItalia «è partner di progetto in quanto soggetto attuatore, quindi in veste di affidatario».

I PRIMI PASSI

Il servizio a chiamata, si è detto, è partito a Rovigo con il nome di Quibus all’inizio dell’anno. Sostenuto da fondi della Regione, ha l’obiettivo di muovere i mezzi (oltretutto elettrici) solo su richiesta degli utenti, evitando così questi stessi girino a vuoto con un incremento dei costi del servizio senza che ci siano viaggiatori. Gli utenti, per essere invogliati a usare il bus, usufruiscono di una tariffa agevolata di 50 centesimi proprio grazie ai fondi messi dalla Regione. Il servizio, peraltro, è mirato a collegare le frazioni alle città, non vi sono servizi di Quibus per le corse in centro, e funziona dalle 15.30 alle 20.30 dal lunedì al sabato. Per prenotare il passaggio i residenti nelle frazioni possono chiamare il call center oppure utilizzare l’app. Nei prossimi mesi si traccerà un bilancio dell’operazione, che all’inizio aveva avuto luci e ombre, tra proteste e apprezzamenti, nelle inevitabili difficoltà di avvio di un sistema sperimentale.

LA CONFERMA

Alla novità del servizio a chiamata extraurbano, poi, BusItalia e Provincia rimettono in campo un progetto che era partito due anni fa e dunque si consolida, quello del trasporto delle biciclette. «Un’importante conferma: ritorna la possibilità di caricare le due ruote al costo di 3 euro oltre al biglietto regolare», sottolinea l’azienda.

Il servizio era stato testato nell’agosto del 2022, pensato da BusItalia e Provincia, con l’allora consigliere delegato Lorenzo Rizzato, ripetuto l’anno scorso allargando a tutta l’estate l’opportunità. Che la cosa funzioni lo certifica il fatto che non ci siano dubbi nel riproporre l’opportunità di recarsi al mare portandosi la bicicletta appresso.

Per farlo pure in questo caso è necessario utilizzare l’app Quibus Veneto per prenotare e anche pagare il biglietto più il trasporto della bici, ma è anche possibile pagare a bordo, seppure con un leggero sovrapprezzo. Le corriere che effettuano il servizio, in orari precisi, sono dotate di un carrello che può caricare fino a sei bici, mentre per quanto riguarda il calendario il servizio sarà garantito anche nel ponte di Ferragosto, da mercoledì 14 a venerdì 16.

Per maggiori informazioni su orari e costi, consultare il sito www.fsbusitalia.it.