Il principe dei burattinai d'Italia vive a Fratta Polesine

di Nicoletta Canazza

In principio fu il buratto, un vestito fatto di tela grezza usato per vestire il personaggio. Quindi venne la maschera realizzata in legno e caratterizzata per essere di volta in volta arguta, cialtrona, ingenua. Fin dall'inizio il burattino trovò la sua casa ideale, detta baracca, nelle piazze dove impersonava di volta in volta la voce del popolo, del buonsenso, della lotta tra il Bene e il Male dividendo lo spazio e il pubblico con i cantastorie e le marionette. Una tradizione durata secoli, con una funzione importante anche di divulgazione delle notizie, che l'avvento di radio, tv e giornali ha poi ridimensionato nel contesto più artistico del teatro di animazione.