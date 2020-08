Operazione "tappa buche" nelle strade: maxi cantiere da 2,8 milioni di euro

ROVIGO. Questa mattina apre il cantiere di via Mazzini. Inizia così l’operazione di riasfaltatura delle principali strade del centro, che andrà avanti per alcuni mesi. In appena tre settimane l’amministrazione Gaffeo ha trovato risorse per oltre 2,8 milioni da usare in due anni per rimettere a nuovo la rete viaria comunale, dalle frazioni al centro. A metà luglio la giunta di Edoardo Gaffeo ha avviato un piano complessivo di circa 1,7 milioni per avviare alcuni cantieri che andranno avanti fino alla fine di settembre.

INTERVENTI GIÀ FATTI

Ben 450mila euro erano stati già destinati a inizio mese per avviare i primi lavori su numerose strade del centro e delle frazioni. Le ditte specializzate incaricate da Palazzo Nodari, infatti, sono già state a Boara nelle vie Curtatone e Custoza, per citarne due. Da lunedì gli operai si sono avvicinati al centro, intervenendo in viale Tre martiri, mentre da oggi inizieranno a lavorare sulla già citata via Mazzini e in viale della Pace (dall’incrocio con via Gramsci fino alla rotatoria di viale Tre martiri). Poi proseguiranno in viale Porta Adige (da via Zuccherificio a via Merlin), nel tratto finale di via Casalveghe e interverranno su alcuni marciapiede tra scuola materna ed elementare di Mardimago.

IL SALVADANAIO

È stato poi approvato un accordo quadro biennale di 1,2 milioni, per cui all’occorrenza si attingerà da questo tesoretto per far fare nel giro di qualche giorno i lavori necessari, senza più ricorrere a gare e all’avvio di iter burocratici infiniti per far partire i lavori. All’occorrenza, inoltre, basterà rifornire di denaro il capitolo in questione e gli interventi saranno sempre più rapidi e frequenti, senza perdere tre mesi per le gare di affidamento. A queste risorse, infine, si aggiungono altri 500mila euro, messi già da parte nei giorni scorsi, e poi altri 500mila derivanti dalle sanzioni della Polizia locale.

Queste risorse provengono dalle multe comminate che per legge vanno usate solamente per lavori infrastrutturali, non per colmare altre voci di bilancio. Saranno soldi indirizzati a lavori straordinari, di massima urgenza e probabilmente verrà convocata una riunione della terza commissione consiliare per decidere unitariamente su quali viali intervenire, anche se gli uffici dei Lavori pubblici hanno pronto da mesi un elenco di strade sulle quali intervenire, catalogate per urgenza. Tra queste, per esempio, ci sono le vie Gorizia, Marconi e Oberdan. Per tappare le buche, quindi per interventi minori e ordinari, si ricorrerà invece ad altri 172mila euro. Per la sistemazione della segnaletica (orizzontale e verticale) sono disponibili altri 77mila euro.

ANNI DA RECUPERARE

Erano anni che Palazzo Nodari non investiva così tanti soldi per la riparazione delle strade. Stando ai dati in possesso alla Ragioneria del Comune, non risultano voci di spesa così grandi durante la passata amministrazione. In termini economici, le risorse messe a disposizione dei Lavori pubblici nel 2020 da parte dell’attuale giunta sono maggiori rispetto all’anno scorso (quando per i primi sei mesi c’è stata la gestione commissariale). Nel 2019 sono stati spesi 386mila euro, di cui 140mila euro per il rifacimento di piazzetta Cepol, in parte finanziati dalla Fondazione Cariparo. Per il resto si contano 70mila euro di asfaltature varie, 10mila per copertura delle buche e 120mila euro per i marciapiedi di via Gramsci. Per quanto riguarda l’anno in corso, invece, finora sono stati conteggiati 409mila euro di lavori. A parte i duemila euro per materiale di copertura delle buche, perché sono tornati in funzione i cosiddetti “stradini”, si contano già 400mila euro di risanamento stradale, cui vanno aggiunte le risorse che saranno approvate nelle prossime settimane nell’ordine di oltre due milioni.

