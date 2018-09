Si apre una voragine nella strada, un furgone cade nella buca

di Elisa Cacciatori

PORTO VIRO - Un furgone è finito con una delle ruote in una buca in pieno centro. Solo l'intervento del carro attrezzi ha consentito di rimuovere il mezzo dalla carreggiata.L'episodio si è verificato ieri lungo via Rodolfo Morandi, strada che mette in collegamento diretto corso Risorgimento con via Gorizia. Protagonista suo malgrado un conducente che stava andando al lavoro di mattina presto con il suo mezzo.Il suo tragitto si è però interrotto all'altezza dello stop sull'incrocio con via Gorizia. Una voragine si è infatti aperta a centro strada e il furgone vi è finito dentro con la ruota anteriore destra. La buca pare sia stata causata da un cedimento del manto stradale dovuto a una fuoriuscita d'acqua. Il mezzo si è bloccato di colpo e non c'è stato modo di rimetterlo in carreggiata se non con l'intervento di terzi. La buca era piena d'acqua torbida e per il malcapitato autista è risultato impossibile evitare la cavità proprio perché mascherata dalla larga macchia umida sull'asfalto sgorgata da una condotta idrica saltata.