DELTA Le voci sono circolavano già da giorni, ma si è mantenuto il riserbo per ragioni di sicurezza. Nei giorni 4 e 5 luglio, Vittorio Brumotti, inviato di “Striscia la Notizia” è stato testimonial di eccezione per le bellezze naturalistiche e culturali del Delta del Po. Vittorio Brumotti, classe 1980, è originario di Finale Ligure, provincia di Savona, ma vive a Milano, è un campione di bike trial entrato dieci volte nel Guinness dei primati grazie a incredibili imprese sportive. Con un intenso programma, preparato, integrato e variato per ovvie ragioni di sicurezza, Brumotti ha potuto, con il supporto del Ente Parco Delta del Po, scoprire le eccellenze del territorio. Sabato e domenica scorsa Brumotti si è prestato a riprese di promozione del territorio con particolare attenzione ai percorsi ciclabili, focus della promozione della Ogd (Organizzazione di gestione della destinazione) Po e suo Delta. PROMOZIONE In particolare ha visitato e incontrato alcuni produttori e operatori turistici di terra e acqua, con i quali ha avuto colloqui e scambi di vedute sul territorio deltizio. È stato al Museo Archeologico nazionale di Adria, al Centro storico di Loreo, al Giardino Botanico Litoraneo del Veneto a Porto Caleri, in Via delle valli, sulla Sacca degli Scardovari con gli allevamenti delle cozze e delle vongole oltre che gli allevamenti delle Ostriche rosa; inoltre ha visitato la Società Agricola fratelli Moretto a Cassella di Porto Tolle, il Museo regionale della Bonifica di Ca’ Vendramin a Taglio di Po e il Museo archeologico a San Basilio di Ariano nel Polesine. La presenza di Brumotti si inserisce in un progetto più ampio di comunicazione per il rilancio del turismo nel Delta veneto. «Il nostro Delta del Po - ha detto il presidente del Parco, Moreno Gasparini - offre in questo particolare periodo un distanziamento naturale e sociale che garantisce una vacanza in tutta sicurezza e tranquillità oltre ad una varietà di esperienze coinvolgenti ed emozionanti indimenticabili. Queste iniziative di promozione fanno parte del progetto #Mydeltaslow finanziato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, dalla Regione del Veneto e dal ministero dell’Ambiente, oltre ad inserirsi nel programma di rilancio del turismo regionale veneto».

