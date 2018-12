La Bottega di Anna conquista Londra: "best shop" con caffetteria e specialità

di Ilaria Bellucco

CASTELGUGLIELMO - Due giovani polesani conquistano Londra con la loro caffetteria e bottega di specialità italiane, vincendo un premio che è anche un riconoscimento all'accoglienza e all'intraprendenza di chi ha saputo scommettere sul proprio sogno. Nel borgo londinese di Brent, Anna Loro e Stefano Fenzi hanno ricevuto per la loro attività La bottega di Anna il titolo di best shop front nell'edizione 2018 del Small business saturday awards, che premia la qualità del piccolo commercio locale e indipendente nel grande quartiere collocato nell'area nord-ovest di Londra. Una bella soddisfazione per i coniugi polesani (Anna è di Castelguglielmo, Stefano di Stienta) che nel gennaio 2013, lasciandosi alle spalle impieghi precari in Italia, sono partiti per la capitale britannica alla ricerca di una nuova strada.L'AVVENTURA«Non conoscevamo la lingua, ma abbiamo deciso di provare. Dopo due settimane in albergo abbiamo trovato il nostro primo alloggio, una stanza in una casa condivisa, e il primo lavoro», raccontano. Stefano ha così iniziato a lavorare come cuoco in un ristorante italiano con gestione portoghese, mentre Anna faceva la cameriera in un ristorante thai gestito da libanesi. «Il nostro sogno è sempre stato quello di aprire qualcosa di nostro - dicono - All'inizio sembrava un'utopia, ma non ci siamo mai arresi nemmeno nei momenti più bui, che sono stati molti».LA PRIMA BOTTEGACon tanto lavoro, forza d'animo e spirito d'iniziativa la coppia riesce nel giugno del 2015 ad aprire la sua prima attività, una piccola bottega nata come negozio di prodotti alimentari made in Italy a cui poi hanno aggiunto la caffetteria. «Per condurre il nostro primo negozio Stefano ha lasciato il suo lavoro come chef, mentre io all'inizio ho continuato a lavorare come store manager, in modo da essere sicuri di avere un introito fisso - racconta Anna -. Per un anno, quindi, ho continuato col mio lavoro e dopo la fine di ogni turno andavo ad aiutare Stefano». Fatica e perseveranza hanno dato i loro frutti nel corso del tempo, e quest'anno i due polesani hanno deciso di fare un salto di qualità nella loro attività economica.SALTO DI QUALITÀSette mesi fa, ad aprile, hanno inaugurato la nuova e più grande bottega, chiudendo a giugno il piccolo negozietto da cui erano partiti. «Questa seconda attività è invece nata come caffetteria e poi abbiamo aggiunto la vendita di specialità alimentari. La nostra clientela è composta in gran parte da italiani e inglesi, ma non mancano molti clienti di tante nazionalità e turisti che si fermano per un caffè». Non c'è da stupirsi che abbia vinto il titolo di best shop front: la facciata della bottega racconta di un'accoglienza calorosa e invita ad entrare per sentirsi coccolati dalla cordialità dei ragazzi in un ambiente in cui a fare la differenza contribuiscono la qualità del cibo e la cura del dettaglio.LA BOTTEGA DI ANNAOggi La bottega di Anna, che Anna e Stefano portano avanti con due collaboratrici che chiamano le nostre fanciulle, è un accogliente posticino in cui fermarsi per una fetta di torta e un caffè, consumare il rito dell'aperitivo con uno spritz accompagnato da stuzzichini e piadina o comprare salumi, vini, dolci, pane, focacce e altre prelibatezze. Tra bancone e scaffali trovano spazio anche alcuni prodotti realizzati in Polesine, che arricchiscono un'offerta tutta italiana molto apprezzata. «Le cose stanno andando bene e continuiamo a crescere dicono con soddisfazione - Speriamo che continui così». Un auspicio cui si uniscono tanti amici, e polesani in generale, che in questi giorni si stanno congratulando con la coppia per il premio augurando ulteriori successi.