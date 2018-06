Ultimatum del sindaco al prete: «Sistema subito il campanile o ti multerò»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BOSARO - Una vicenda che ricorda molto il film don Camillo e Peppone, tratto dal noto romanzo di Guareschi. Solo che anzichè essere in Emilia-Romagna, questa volta il fatto è avvenuto in Polesine, in uno dei Comuni più piccoli. A Bosaro, celebre per essere il paese di Maria Bolognesi, il sindaco Daniele Panella e il parroco don Vincenzo Cerutti, sono protagonisti a causa dei problemi di sicurezza della chiesa arcipretale. Come in tantissime chiese polesane e non solo, uno dei principali problemi è quello della mancanza di soldi da parte delle parrocchie per provvedere alla manutenzione ordinaria degli edifici di culto. Figurarsi poi se si hanno somme a disposizione per lavori straordinari, come nel caso della chiesa bosarese.