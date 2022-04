Martina Maccari è quella che, nel gergo del gossip calcistico, viene chiamata wag: moglie di un giocatore famoso. Ma oltre ad essere la consorte di Leonardo Bonucci, difensore della Juventus (e in passato del Treviso), l'ex modella è anche una mamma di tre bambini: il grande è Lorenzo, la piccola è Matilda, il figlio di mezzo è Matteo, che nel 2016 venne operato d'urgenza a Torino per una grave malattia. «Quando ho incontrato la Neurochirurgia Pediatrica del Regina Margherita, nel momento più difficile della mia vita, rischiavo di perdere tutto e mi è stata donata una nuova vita», racconta lei nei canali social di nèttare, un progetto editoriale che dal 1° maggio diventerà «un fiume in piena e un po' controcorrente», attraverso una camminata collettiva e benefica di 26 giorni e 575 chilometri che partirà dal Delta del Po.



LE TAPPE



Il ritrovo è fissato per le 9.30 di domenica prossima al Lido di Volano. Da lì comincerà una marcia lungo il grande fiume, che nelle prime tappe toccherà anche Ariano nel Polesine e Polesella in provincia di Rovigo, dopodiché passerà pure per Ferrara, Parma e Pavia. Per partecipare occorre prenotare e comprare un biglietto. Il ricavato sarà infatti devoluto alla onlus Neuroland per l'acquisto di un esoscopio: «È un sistema di visione in 3D con monitor 4K il cui cuore è una telecamera ad altissima definizione che riprende il sito chirurgico», spiega l'associazione, precisando che la sofisticata apparecchiatura da 250.000 euro permetterà ai neurochirurghi pediatrici di affrontare patologie tumorali, vascolari e malformative.



LA FAMIGLIA



Il conto alla rovescia in vista della partenza è scattato ieri, con la prima di una serie di dirette su Instagram, che per tutta questa settimana scandiranno i preparativi. «È la prima volta confida lady Bonucci che lascio i bambini. Glielo sto dicendo tutti i giorni, non so come la prenderanno. Credo che i grandi siano piuttosto coscienti, spero che non sarà un problema per la piccola. Vorrei che capissero quanto il nostro contributo è importante: ci togliamo del tempo come famiglia e lo doniamo per qualcun altro». I figli resteranno a casa con i nonni e con il papà. «Il 1° maggio è il compleanno di Leonardo ricorda Martina e questa è la prima volta che non lo festeggeremo insieme, perché io comincerò il cammino quel giorno e lui sarà in ritiro già dal 30 aprile, per cui al massimo potremo solo sentirci al telefono. Mi dispiace, ma penso che faccia parte del prezzo da pagare e va bene così». Il marito le ha mandato già un incoraggiamento pubblico, a corredo della foto che immortala la coppia all'evento di presentazione dell'iniziativa: «Sulla stessa strada. Io un passo dietro a te, pronto a prenderti per mano. Orgoglioso di te amore».



LA CAUSA



Già nota per essere una donna molto determinata e fuori dagli schemi, l'influencer autoironizza: «Per un mese girerò senza trucco, perché non ci sarà spazio sulle mie spalle». Nel piccolo zaino, ammesso dal regolamento di partecipazione insieme a «pranzo al sacco e 1,5 litri di acqua», troverà posto invece il telefono: «Ho sempre una famiglia a casa...». Martina Maccari non esclude di poter poi ripetere l'esperienza: «Quest'anno comincio per una causa che mi è molto vicina, ma chissà che il prossimo anno possa farlo per qualche altra buona motivazione. Spero che potremo tutti insieme dare l'opportunità a dei bambini, che non scelgono di essere in pericolo di vita, di avere maggiore possibilità di vincerla».