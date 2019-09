Bonifica contro gli allagamenti: ecco i tre progetti

di Francesco Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Tre progetti per un totale di 8,5 milioni di euro, proposti dal Consorzio di bonifica Adige Po, che hanno lo scopo di aumentare la sicurezza idrogeologica del Polesine e che sono stati finanziati con le risorse stanziate dal Governo per gli Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione veneto, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018. RISCHIO ALLUVIONEIl primo progetto prevede la deviazione del Cavo Maestro del Bacino superiore in...