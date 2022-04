PETTORAZZA GRIMANI - Capitan Alessandro Bellin fa 100 e il Pettorazza vola ancora. Il centesimo gol del bomber biancorosso, capocannoniere del Girone G di Prima categoria con le 16 retI, permette di mettere in fila anche il Torre guadagnando il 18° risultato utile consecutivo. La vittoria per 2-1 ha permesso ai biancorossi del presidente Felice Lazzarin di restare nella scia del Cavarzere, diviso da sette punti in classifica.

IL N. 100 IN ZONA CESARINI

Il successo del team polesano è maturato nei minuti di recupero di una gara intensa e combattuta contro la 4ª in classifica. Il primo parziale è stato favorevole ai biancorossi, passati in vantaggio con un gol di Michele Grandi, freddo e preciso nell'esecuzione dopo aver ricevuto palla a centro dell'area sugli sviluppi di una punizione. Decimo gol in altrettante partite per l'attaccante che viaggia ad una straordinaria media. Incassato il pari nella ripresa, i biancorossi hanno avuto il merito di non demordere e si sono spinti all'attacco costringendo il Torre ad arroccarsi in posizioni difensive. Infine, quando la gara sembrava sul punto di spegnersi, la rete di capitan Bellin in pieno recupero ha dato la vittoria, raccogliendo in tap in la corta respinta del portiere sulla conclusione di Baratella.

I festeggiamenti finali sono stati tutti per lui con le congratulazioni dello staff biancorosso per il 31enne di Beverare, di professione magazziniere in una ditta locale. Bellin, compirà 32 anni il 26 giugno, è cresciuto calcisticamente nel vivaio del San Martino di Venezze, poi è passato nelle giovanili regionali del Rovigo. A 16 anni l'esordio in Terza categoria al San Martino. Poi ha giocato con il Lapecer in Promozione, nel Loreo e nella Villanovese. Da sette stagioni è al Pettorazza in Seconda e poi in Prima categoria.

I COMPLIMENTI DEL CLUB

Al bomber i complimenti a nome della società sono arrivati con un messaggio del ds Mirco Genovese: «Volevo ringraziarti per ogni singolo gol che hai fatto per questa maglia, per ogni goccia di sudore che hai versato per questa maglia, che sia stata di gioia o di delusione. Grazie per tutta la passione, la serietà la dedizione e l'attaccamento che dimostri a questi colori. In questi anni sei stato e spero che tu lo sia ancora per tanti anni una colonna importante per tutti noi dentro e fuori dal campo, continuando a scrivere pagine importanti della nostra storia. Il bello del calcio sono proprio queste emozioni, questi traguardi che quando arrivano ci fanno emozionare come mi hai fatto fare tu domenica».

Oltre alla soddisfazione individuale, il centesimo gol del bomber vale per la squadra di mister Bergo l'aritmetica certezza della piazza d'onore, garantita a quattro gare dal termine dai 14 punti di distacco sul Montegrotto, terzo, e da difendere domenica al Comunale di via Santuario contro le insidie dello Janus Nova.