La birra artigianale fatta riposare sul fondale al largo di Porto Levante

di Elisa Cacciatori

PORTO VIRO - Che le bellezze sommerse dell'Adriatico siano un costante stimolo per gli appassionati di subacquea è indubbio, ma che tra queste a richiamare un gruppo di sub ad immergersi nelle acque al largo del Delta sia stata una particolare produzione di birra risulta piuttosto curioso e singolare. È infatti proprio dall'Adriatico che arriva la birra subacquea, un progetto senza scopo di lucro nato un paio di anni fa dal gruppo di istruttori subacquei Adriatic Divers Team, che si dicono non solo appassionati, ma certamente innamorati del tratto di mare situato al largo di Porto Levante.