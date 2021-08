Bimbo di 5 anni anni muore a Padova dopo aver girato gli ospedali di Adria e Chioggia

ROVIGO - Dramma questa mattina: un bimbo di 5 anni di Porto Viro, Giacomo Lionello, è morto dopo una serie di visite in vari ospedali per problemi respiratori. Il piccolo è risultato negativo al Covid 19, ma è ugualmente deceduto all'ospedale di Padova. Nell'ultima settimana i genitori lo avevano portato e sottoposto a visite all'ospedale di Adria prima e a quello di Chioggia poi fino ad arrivare al reparto pediatrico di Padova dove il suo cuore ha cessato di battere. Il bambino ha avuto diversi arresti cardiaci negli ultimi giorni fino a quello fatale di questa mattina. E' stata disposta l'autopsia per fare chiarezza sulle esatte cause del decesso. La parrocchia di San Pio X di taglio di Donada ha previsto un momento di preghiera domani, martedì 24 agosto, alle ore 21.