Altri 200 biglietti per ridere e riflettere con lo spettacolo di Angela Finocchiaro al Censer

ROVIGO - Aumenta di 200 posti la platea del Censer per lo spettacolo "Bestia che sei" di Angela Finocchiario in programma sabato 25 luglio alle 21.

L'assessorato alla Cultura-Teatro Sociale ha dato il via libera per la vendita di ulteriori 200 biglietti singoli. La buona notizia per i tanti spettatori in attesa di vedere lo spettacolo, arriva dopo la conferma degli abbonati e dei possessori del biglietto “Bodytraffic”. I prezzi vanno da 25 euro per il primo settore e 20 euro per il secondo, prezzo ridotto solo per secondo settore 18 euro, ridotti under 25 e over 65. Gli interessati possono rivolgersi al botteghino al numero 0425 25614 o passare nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Accesso allo spettacolo solo su prenotazione che si può effettuare sino alle 19.30 della data dell'evento al botteghino del Teatro Sociale. Il passaggio è necessario e obbligatorio per assegnare i posti e poter far accomodare vicini eventuali congiunti e conviventi.

Lo spettacolo è un reading a due voci di Stefano Benni con Angela Finocchiaro e Daniele Trambusti. In questo lavoro i protagonisti scaturiscono uno dopo l’altro con spontanea naturalezza dall’immaginazione dello scrittore bolognese e danno vita a una sfilata di caratteri surreali e grotteschi, creature ambigue che ricordano che l’homo sapiens è la bestia più ridicola e feroce del cosmo. © RIPRODUZIONE RISERVATA