Amici della Bici: "Bicicletta "regina" degli spostamenti nella Fase 2"

ROVIGO - “L'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di usare la bicicletta o di camminare mantenendo le distanze di sicurezza e per favorire i minimi requisiti di movimento fisico quotidiani".



Chi parla è la Fiab Amici della Bici che esprime preoccupazione per come verrà gestita la Fase 2 dell'emergenza Covid-19.



“Queste considerazioni dovrebbero spingerci a guardare con occhi nuovi e più attenti allo spazio pubblico nei nostri spostamenti, anche, e specie, riferiti alla quotidianità e d'ora in avanti – sottolinea la Fiab -. La garanzia degli spazi necessari al distanziamento passa attraverso l'uso e il dimensionamento degli spazi cittadini: strade e marciapiedi. Eppure, a chi può farsi un giro in centro appare evidente che gli spazi delle nostre strade sono dedicati alle auto in sosta o in movimento”.



Per gli Amici della Bici un'auto parcheggiata, e anche una in movimento, in questa contingenza emergenziale “se va bene, trasporta due persone. Quindi con questa modalità, quanto spazio pubblico verrebbe sprecato? - chiede Fiab -. La domanda è connessa a quella che riguarda le necessarie misure di protezione con cui dovremo convivere da qui alla agognata vaccinazione: di quanto spazio avremmo bisogno per garantire il distanziamento sociale? Molto, moltissimo e purtroppo le auto sono un palese intralcio a tutto questo, che siano esse ferme o in movimento”.



Vi è poi per gli amanti delle pedalate un'altra considerazione: “L'Istituto Superiore di Sanità, così come Oms, consiglia di immettere il più possibile aria esterna negli spazi chiusi per garantire l'areazione di esercizi pubblici e commerciali. In particolare, pensando al piccolo commercio cittadino, si continuerà necessariamente ad utilizzare l'ingresso contingentato per evitare affollamenti, lasciando una parte della clientela ad attendere all'esterno. Lo stesso ragionamento va esteso a bar e ristoranti, che certamente faranno pressione per un aumento dei plateatici, soluzione già ventilata da Confesercenti Rovigo.



Ma quale spazio esterno usare se è tutto occupato dalle auto in sosta? Fiab dice perciò: usate la bici. Oltre a decongestionare il traffico e a liberare la città restituendo gli spazi pubbllci ai cittadini, la bici non inquina, aiuta a mantenerci in salute e previene e contribuisce a curare malattie cardiovascolari, diabete, obesità, depressione. © RIPRODUZIONE RISERVATA