Investita in bicicletta, ricoverata in gravi condizioni una ventottenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Una ventottenne è stata investita da un'auto questa mattina, verso le 7.15, all'incrocio tra viale Porta Adige e via Calatafimi, uno dei punti pericolosi della viabilità esterna cittadina. Una Renault Clio che proveniva da via calatafimi ha colpito la bici sull'altro asse stradale, in sella alla quale c'era la giovane di origini albanesi. Immediatamente soccorsa dal Suem, è stata sottoposta a manovre di rianimazione e poi portata in Pronto soccorso con codice 2. Ora è ricoverata, ma non sembra essere in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi si è recata la Polizia locale, con la Polizia ad aiutare per la gestione del traffico in un punto sensibile e in un'ora di punta.