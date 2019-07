Travolta in bici da un camion: in fin di vita una donna di 59 anni

I dettagli nell'edizione di Rovigo de Il Gazzettino di giovedì 18 luglio

BERGANTINO - Una donna di 59 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale didopo essere stata vittima di unieri sera, verso le 19, a Bergantino, dove risiede. La donna è stata travolta da un: ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, sul quale somo in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione.Inizialmente la ciclista era stata ricoverata in, ma nel corso della serata le sue condizioni si sono aggravate. Sia la bicicletta che il mezzo pesante sono stati psoti sotto