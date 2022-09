ROVIGO - È un momento importante, di impegno e anche cambiamenti per l’Accademia dei Concordi, con quanto c’è all’orizzonte. « Le attività programmate - spiega Giovanni Boniolo, presidente dell’Accademia - potrebbero subire qualche cambiamento per i lavori cui pensiamo da cinque anni e che dovrebbero partire a breve, ma per la prima volta dalla sua fondazione nel 1840, la biblioteca resterà fruibile all’utenza » .

Quali sono i rischi e i lavori in agenda ?

« La biblioteca civica contiene un patrimonio inestimabile, frutto di lasciti, acquisti e donazioni fin dalla fondazione dell’Accademia nel 1580 per opera di Gaspare Campo. I f ondi più importanti che caratterizzano l a b iblioteca sono il Silvestriano e il Concordiano . I l primo era della famiglia Silvestri e f ra i manoscritti miniati, meritano di essere ricordati il Codice 212, noto come Bibbia istoriata padovana, databile all’ultimo decennio del XIV secolo, e il Codice 220 della seconda metà del XV secolo, contenente il trattato del rabbino Giuseppe Albo intitolato Libro dei principi. Nella Concordiana si segnala la biblioteca privata dell’abate Giuseppe Gno c chi ricca di 6.000 volumi. Nel 1880 entrano nelle raccolte manoscritte anche 42 buste di “autografi” e 4.000 volumi donati dal socio accademico Giovanni Durazzo. Il codice più conosciuto è il Concordiano 39 contenente un volgarizzamento delle Epistole a Lucilio di Seneca della metà del secolo XIV. Oggi il repertorio consta di 340mila documenti, alcuni dei quali antichi e unici, ma il castello librario ha assoluta necessità di essere messo in sicurezza e le facciate prospicienti piazza Vittorio Emanuele e via Bedendo devono essere migliorate esteticamente » .



PATRIMONIO DA TUTELARE

Boniolo spiega che «i l primo problema da risolvere è lo spostamento e la messa in sicurezza dei documenti: se ne occuperà un’impresa richiesta dalla Sovrintendenza ai beni archivistici, che collocherà i materiali più delicati in luoghi sicuri , ma non accessibili, mentre i libri di uso più comune resteranno disponibili per i prestiti, che in condizioni normali raggiungono le 35.000-40.000 unità all’anno. Si tratta dunque di un servizio fondamentale che si potrà svolgere in spazi accessibili della città, per cui chiederemo la collaborazione di altri enti. È fondamentale che la sicurezza del patrimonio librario non riguardi solo le strutture , ma sia anche di tipo ambientale, per permetterne le condizioni ottimali di conservazione. Le diverse fasi dei lavori comporteranno una turnazione nelle chiusure » .



Sarà interessata anche la Sala degli arazzi?

« Ci sarà finalmente anche un intervento in sala Oliva per cercare di renderla come si pensava fosse nell’800: senza gli affreschi per ovvie ragioni economiche e di tempo , ma con una struttura architettonica adeguata, con le riquadrature dei muri e il decoro delle pareti. Ci sarà anche un miglioramento per l’acustica, la luce, gli impianti video e di climatizzazione. La spesa è davvero sostenuta , ma speriamo di avvalerci di sostegni preziosi . S iamo certi che questo sforzo sia un grande servizio al Comune, con cui operiamo in piena sintonia di intenti, e alla popolazione » .



I BENEFICI

Quali sono gli effetti attesi degli interventi di sistemazione?