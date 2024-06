BERGANTINO (ROVIGO) - La Bormioli Pharma, storico marchio di Bergantino, ma non solo, passa di mano. La ditta nata a Fidenza (Parma), conosciuta per essere il più grande stabilimento europeo dedicato alla produzione di flaconi in vetro da stampo ad uso farmaceutico, diventa infatti tedesca. L’azienda, che da duecento anni ricerca materiali, tecnologie e i processi più adatti all’evoluzione del packaging farmaceutico, è passata alla multinazionale farmaceutica tedesca Gerresheimer, per 800 milioni di euro. La Bormioli dà lavoro a circa 1.500 dipendenti con quattro stabilimenti di produzione in Italia, Francia e Germania, per la fornitura dei sistemi e soluzioni di plastica per il settore farmaceutico e nel settore del vetro. La società italiana appartiene dal 2017 al fondo Triton. Il gruppo di Dusseldorf, specializzato in imballaggi e dispositivi in vetro e plastica per farmaci, ha reso noto di avere firmato un accordo di acquisto con i fondi consigliati da Triton, per l'acquisizione di Blitz LuxCo, la holding del gruppo Bormioli Pharma, che conta 9 siti produttivi in Europa, con ricavi per circa 370 milioni di euro.

PARTE POLESANA

Lo stabilimento di produzione vetro, con sede in via Garibaldi 578, a Bergantino, è la più grande sede europea dedicata alla produzione di flaconi in vetro da stampo ad uso farmaceutico. Copre una superficie di 35.400 metri quadrati. Con più di 330 persone, 3 fornaci e 11 linee, l'impianto produce ogni anno oltre 1,9 miliardi di pezzi. «Con questa acquisizione, mettiamo un punto esclamativo alle nostre ambizioni di crescita - afferma Dietmar Siemssen, amministratore delegato di Gerresheimer - Bormioli Pharma Group ha una complementarietà strategica ideale per noi e accelera la nostra trasformazione in un fornitore integrato di sistemi e soluzioni».

LA SITUAZIONE

Come detto, Bormioli Pharma è nel portafoglio di Triton dal 2017. «Da sette anni abbiamo avuto una trasformazione sostanziale, con una crescita redditizia a due cifre», ha dichiarato Moritz Gudenus, consulente finanziario di Triton. «Con il sostegno di Triton siamo riusciti a rafforzare le nostre posizioni nel settore degli imballaggi farmaceutici - precisa Andrea Lodetti, amministratore delegato di Bormioli Pharma Group - Ora guardiamo al nostro prossimo capitolo di crescita con Gerresheimer». Il passaggio di proprietà non è di certo sfuggito ad Andrea Bellato, rappresentante della Femca Cisl Padova-Rovigo. «Alla Bormioli di Bergantino lavorano 320 persone e ci è giunta notizia che la sede è stata acquisita da una multinazionale tedesca. Certo questo fatto non giunge come un fulmine a ciel sereno. Infatti era da tempo che si susseguivano voci in merito ad una nuova proprietà. E queste hanno trovato fondamenta giusto in questi giorni, con la convocazione fatta in tutta fretta, dall'azienda, con le organizzazioni sindacali locali e nazionali».

Bormioli Pharma da italiana diventa dunque tedesca, passando ad una multinazionale tedesca del settore, presente nel nord Europa e in America. «Ci sarà solo un passaggio di quote, quindi nessuna procedura riguarderà i lavoratori - specifica Bellato -. L'operazione si deve ancora chiudere definitivamente. Dopo la metà di giugno faremo comunque un coordinamento sindacale nazionale. Come Femca Cisl Padova-Rovigo esprimiamo interesse per la notizia, che un'importante realtà del panorama internazionale, trovi casa a Bergantino. Al contempo però, esprimiamo preoccupazione, in quanto nello storico sito di Bergantino, gli investimenti in questi ultimi anni si sono notevolmente rallentati. Tra i lavoratori serpeggia il sentimento, che il nuovo acquirente possa essere interessato molto ai clienti e poco per lo stabilimento alto polesano. Vogliamo tuttavia essere fiduciosi e nei prossimi giorni cercheremo di dipanare tutti i dubbi che si stanno affollando. Non staremo alla finestra e difenderemo fino all'ultimo tutti i posti di lavoro. La nostra vera richiesta è che finalmente ripartano gli investimenti in ottica futura».