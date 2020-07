Rugbisti della FemiCz Rovigo cuochi una notte per aiutare dj Pentium

ROVIGO - Servirà ad acquistare una nuova carrozzina per Mattia Mantoan, in arte DJ Pentium, il ricavato della cena di beneficenza organizzata da Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, Casetta Rossoblù e la Croce Verde Adria, con la collaborazione di Delta Radio e ZRS. Mattia da piccolo venne colpito dall’atrofia muscolare spinale, con conseguente perdita della capacità motoria degli arti superiori ed inferiori nel loro complesso e il necessario bisogno dell’uso di una sedia a rotelle.

La serata dal titolo “Le ruote .. diventano Ali”, ha preso il nome dalla biografia di DJ Pentium nella quale racconta di sé, del suo passato e delle sue aspettative e aspirazioni. Da sottolineare il prezioso l’aiuto offerto dei rossoblù Diego Antl, Jacques Momberg, Giacomo Nicotera e Enrico Mario Liut che, dal primo pomeriggio hanno preparato un’ottima grigliata, grazie al sostegno di “Le Carni” di Borsea, Ferrall e Bricocenter Rovigo. Mattia, ovviamente, non si è limitato ad assistere, ma ha voluto contribuire all'evento con un "Dj Set" di spessore artistico spaziando tra diversi generi musicali sempre con grande precisione e gusto. Per chi volesse contribuire a raggiungere l'obiettivo dei 25.000 euro che permetterà l’acquisto della nuova carrozzina per Mattia, l'Iban al quale fare le offerte è: IT61D0898263120000001004678 Ultimo aggiornamento: 16:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA