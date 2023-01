ROVIGO - C'è anche una rodigina, tra le 13 ragazze immortalate nel calendario Bellezze Venete 2023, diventato nel corso degli anni uno dei più celebri del settore. I mesi sono dodici, ma le ragazze tredici, in quanto uno dei mesi vede protagoniste due ragazze.

A rappresentare Rovigo e provincia l'art director e ideatore del calendario, Paolo Braghetto, giornalista padovano, ha scelto Dalida De Palo. Alta 172 centimetri, occhi azzurri, capelli castani lunghi e lisci, Dalida è il mese di maggio. La 25enne di Rovigo ha tante passioni: suona il pianoforte e il violino, le piacciono ginnastica ritmica, andare in palestra e praticare zumba. È del segno dello scorpione, essendo nata il 27 ottobre. Dopo avere frequentato il liceo linguistico Celio, si è iscritta al Dams, laureandosi nel dicembre del 2020 nella Disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo. La sua foto le è stata scattata in luglio, dallo stesso Braghetto, che l'ha vista al Lido degli Estensi.

LA FICTION CON JUDE LAW

Dalida è anche attrice teatrale. Nel 2016, quando aveva 18 anni, vanta una parte nella serie televisiva The young Pope del regista Paolo Sorrentino. Venne scelta per ricoprire il ruolo di una suora di clausura. In quel film, come attore protagonista, c'era Jude Law, nei panni di Pio XIII, il primo Papa americano della storia. Le riprese vennero girate a Venezia, nell'isola di San Giorgio Maggiore. Dalida ha alle spalle un'esperienza nel coro delle voci bianche del Polifonico Città di Rovigo, diretto da Giorgio Mazzuccato e tanti anni di danza.

La presentazione della 17ª edizione del calendario Bellezze Venete si è svolta a Padova, venerdì, alla pizzeria Haz. Dalida non c'era, come altre due ragazze. La serata ha visto la presenza di diversi genitori delle miss, oltre a numerosi fotografi e a Marisa Cogo, nota hair e makeup designer, che vanta collaborazioni con il Festival del Cinema di Venezia, il Festival di Sanremo, mentre in passato ha lavorato per Miss Italia e il Festivalbar.

Dalila de Palo, nel titolo un'altra sua foto

«Anche quest'anno, nonostante tante difficoltà, è uscito Bellezze Venete - ha detto Braghetto, che è collaboratore de Il Gazzettino di Padova -. Sono state immortalate dai nostri fotografi altre 13 nuove ragazze di tutta la regione. Ringrazio il cast e lo staff per l'impegno. Sul sito internet www.bellezzevenete.com. si potranno vedere tutte le immagini della presentazione. Bellezze Venete ha una finalità benefica: il ricavato della vendita quest'anno andrà a Braccio di Ferro Rfe, che sostiene lo sviluppo dell'Hospice Pediatrico di Padova». I fotografi impegnati negli scatti sono: Mario Bonesi, Andrea Broglio, Nicola Burighel, Claudio Gervasutti, Davide Bonato. Per copie autografate: bellezzevenete@gmail.com