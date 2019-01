Befana, spiaggia presa d'assalto: bici, corsa e moto sotto il sole

di Elisa Cacciatori

ROSOLINA - In bici, in moto o di corsa: Rosolina Mare ieri si è confermata come un'attrattiva decisamente allettante che ha saputo accontentare tutti i gusti dei più svariati sportivi. Complice anche una bella giornata di sole, che nonostante il freddo ha invogliato ad uscire, da mattina a sera in tanti hanno pensato di non lasciarsi sfuggire l'ultima giornata di vacanza da trascorrere in riva al mare. Ed ecco che sin dalle prime ore del giorno sono stati diversi i ciclisti che in colorati gruppi si sono allenati...