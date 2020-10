VILLADOSE - Si svolgeranno domani, martedì 13, alle 16 nella chiesa di San Biagio a Canale i funerali della piccola Beatrice Stellin, sette anni, mancata all'affetto di mamma Elena, papà Simone e del fratello gemello Gabriele, venerdì 9 alle 20 nella sua casa di Canale. Da solo un anno Beatrice aveva manifestato i primi segnali che c'era qualcosa che non andava, poi gli accertamenti clinici e la drammatica scoperta. La speranza che si potesse fare qualcosa e infine la consapevolezza che la malattia sarebbe stato vinta soltanto da un miracolo che però non si è verificato nonostante le cure e le preghiere. Beatrice è volata al cielo stringendo la mano alla sua mamma, con la quale c'era un rapporto speciale di ammirazione e complicità, con due caratteri forti e dolcissimi allo stesso tempo.

LUTTO CITTADINO Il paese di Canale, ma Villadose tutta dove Beatrice frequentava la terza elementare, si fermerà martedì per salutarla. È stato infatti proclamato il lutto cittadino da parte del neo sindaco Pier Paolo Barison. «Signore, in questi giorni hai colto uno dei nostri fiori più belli hanno scritto gli amministratori della giunta comunale di Villadose sulla pagina del Comune -. Sappiamo che lo proteggerai dal freddo della notte, dalle sferzate del vento, dal sole cocente di mezzogiorno. Ci permettiamo però di raccomandarti di stringerla al cuore più spesso che puoi per farle sentire l'abbraccio avvolgente di mamma Elena; di carezzarle amorevolmente e delicatamente il volto per farle sentire la protezione di papà Simone; di giocare con lei per ricordarle l'amore particolare di Gabriele. Non capiamo i perché e, nonostante sappiamo sia in buone mani, ci sentiamo un po' svuotati. Probabilmente volevi che la traccia terrena di questo piccolo Angelo si imprimesse nei nostri cuori per aiutarci ad essere migliori: più vicini, più accoglienti, più innamorati. Grazie Beatrice: stringi nella tua mano il cuore della tua Comunità di Canale e con essa tutte le comunità di Villadose e Ceregnano... e ogni tanto stringi forte per aiutarci a sentire quel battito che spesso diamo per scontato. Il Sindaco di Villadose proclamerà per l'occasione il lutto cittadino con un invito particolare alle attività produttive e commerciali di adottare le forme necessarie per partecipare al lutto dell'intera Comunità».

LE ASSOCIAZIONI Anche da parte dell'associazionismo segnali di vicinanza alla famiglia di Beatrice. Sabato pomeriggio l'Asd Calcio Villadose ha annullato la presentazione delle squadre prevista in segno di vicinanza dato che diversi bambini erano compagni di Beatrice. Lunedì 11 Ottobre sempre nella chiesa di San Biagio di Canale si svolgerà una veglia di preghiera per Beatrice e la sua famiglia.

