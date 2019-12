Barricati in casa con i ladri alla porta: ondata di furti in provincia di Rovigo

di Francesco Campi

ROVIGO - Un'ondata paurosa e inarrestabile di furti nelle abitazioni, con razzie messe a segno o tentate da un capo all'altro del Polesine, da Porto Viro a Rovigo, da Occhiobello a Ceregnano, passando per Polesella. I topi d'appartamento in questi giorni appaiono scatenati e spudorati, entrando anche in case con persone all'interno o avendo la sfrontatezza di non fuggire quando qualcuno rientra e trasformando così il furto in rapina, come è successo venerdì pomeriggio a Lama di Ceregnano, vittima una signora anziana.La donna, vedova, che vive in una graziosa abitazione proprio all'inizio del paese, in via Sant'Antonio, la Provinciale che taglia in due la frazione, poco dopo la curva, rincasando, si è trovata a tu per tu con tre persone travisate, una delle quali, senza rivelare particolari accenti, essendo quindi presumibilmente proprio veneto, le ha minacciosamente rivolto un invito esplicito: «Tira fuori le chiavi della cassaforte e ti lasciamo stare».