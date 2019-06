Barricata, una natura da esportare: la spiaggia studiata dagli esperti

di Anna Nani

PORTO TOLLE - La spiaggia di Barricata è diventata un caso studio della Green Design Lab plus di Ferrara che l'ha presentata a Louisville vicino a New York. Green Design è un Laboratorio dedicato alla ricerca, la formazione e i servizi per la promozione e l'ottimizzazione di pratiche analitiche e progettuali rivolte al miglioramento delle condizioni di eco-sostenibilità dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e delle città. I due stabilimenti Olimpo e Baraonda sono quindi in lizza per ricevere questa importante certificazione denominata BA Beach assessment che andrà a sommarsi al valore aggiunto ambientale del luogo in cui operano.