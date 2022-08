Un tuffo in mare di notte si trasforma in un incubo: 29enne scompare a Barricata. Ritrovato a 5 km di distanza

PORTO TOLLE (ROVIGO) - Un gruppo di amici ed un tuffo in mare di notte. Ma uno di loro, un giovane portotollese di 29 anni, non riemerge e, nonostante ore di ricercherisulta disperso per una lunghissima nottata. È successo alla Spiaggia delle Conchiglie di Porto Tolle, Barricata, dove, verso l'una, cinque amici hanno deciso di farsi un bagno. Che si è trasformato in un incubo: gli atri quattro hanno cercato invano nell'acqua scura l'amico, senza trovarlo, in un crescendo di angoscia fino alla chiamata di aiuto alla polizia. A ricevere la telefonata, la centrale operativa del commissariato di Porto Tolle, che ha immediatamente allertato Capitaneria di Porto di Chioggia e Vigili del fuoco, le cui frenetiche ricerche, che sono andate avanti tutta la notte, fino alla mattina di domenica 7 agosto.

Ragazzo scomparso in mare, ritrovato vivo

Domenica il giovane è stato ritrovato vivo a 5 km a sud dalla spiaggia dove aveva fatto il bagno con gli amici. Il dirigente del commissariato di Porto Tolle, al termine delle ricerche, ha contattato i genitori per comunicare la buona notizia. Il ragazzo è stato portato in ospedale per accertamenti.