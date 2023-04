PORTO TOLLE - Apre il ponte di spiaggia Barricata. Già a partire da oggi, sabato prima aprile, la passerella sarà transitabile dalle 9 alle 18. L’amministrazione di Porto Tolle ha, infatti, predisposto con il gestore un’apertura a tempi record con la speranza di avere il meteo favorevole che induca i turisti a scegliere le spiagge deltine come meta il giorno delle Palme. Gli operatori non hanno ancora terminato l’installazione dei propri chioschi, ma chi avesse voglia di fare una passeggiata potrebbe cogliere al volo l’occasione di questa apertura speciale al transito per fare due passi in riva al mare. Per quanto riguarda, invece, la spiaggia delle Conchiglie (sempre a Barricata) e il lido di Boccasette queste risultano sempre accessibili.



CROCE VERDE

Una delle novità più importanti per la stagione 2023 riguarda inoltre la sicurezza di turisti: l’Azienda Ulss 5 ha infatti raggiunto un’intesa con la Croce Verde di Adria che da oggi, appunto, garantirà l’attività trasporto ambulanze in emergenza-urgenza. Una gestione che come ha sottolineato Andrea Paoli, direttore del Suem prevede «una uniformità e omogeneità dei mezzi di soccorso, che saranno allestiti con tutti materiali ed attrezzature sanitarie uguali per tutte le ambulanze e le automediche coordinate dalla Centrale Operativa Provinciale del Suem 118 di Rovigo».

Per quanto riguarda la situazione delle spiagge dell’estremo Delta questa convenzione comporterà quindi la presenza di due mezzi di pronto soccorso (Bls) nei lidi di Barricata e Boccasette a partire dal 15 giugno fino al 31 agosto. In base ai dati snocciolati dal Suem circa gli interventi realizzati sull’ampio litorale del Delta (che comprende anche Rosolina) tra i mesi di giugno e agosto 2022 si sono registrate 38.997 chiamate al 118, con 23.372 soccorsi portati a termine, 56 dei quali in elicottero.

«Finalmente, dopo tanti anni in cui questo servizio è stato completamente a carico delle casse comunali, da quest’anno, grazie al direttore generale dell’Azienda Ulss 5 Polesana, Patrizia Simionato, sarà a carico dell’azienda sanitaria», commenta la vicesindaca Silvana Mantovani che manifesta soddisfazione per questo risultato.

SERVIZIO EMERGENZA

L’amministratrice spiega poi nel dettaglio come si svolgerà il servizio: «I mezzi saranno presenti in loco dalle 9 del mattino alle 19, coprendo dunque le fasce orarie di massimo afflusso alle spiagge del nostro comune da parte di cittadini e turisti. Un servizio di pronto soccorso tempestivo può fare la differenza nel decorso di un quadro clinico, specie considerando le lunghe distanze che caratterizzano il nostro territorio comunale, l’amministrazione tiene dunque a ringraziare la dottoressa Simionato e il dirigente Andrea Paoli, per l’organizzazione del servizio in vista della stagione balneare».