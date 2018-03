Vietati tavoli e sedie di plastica: la rivolta dei bar del centro storico

di Roberta Merlin

ROVIGO - «Non possiamo permetterci diche abbiamo all'esterno: il Comune si deve mettere una mano sul cuore, concedendoci una deroga di almeno un anno». Con la Pasqua alle porte, cresce il malumore dei titolari dei locali del centro storico, costretti ad adeguarsi alle nuove regole sui plateatici che vietano l'utilizzo di sedie e tavolini di plastica.Secondo infatti il nuovo regolamento dei plateatici l'arredo degli estivi' non potrà più essere di plastica, ma in ferro o materiali metallici leggeri, preferibilmente di colore chiaro. Un vero salasso per i locali del centro storico che avevano da poco rinnovato i plateatici con sedie e tavolini in resina o in plastica, la maggior parte di colore scuro. Ora però quell'arredamento non va più bene al Comune e dovrà dunque, entro dicembre 2018, essere nuovamente sostituito...