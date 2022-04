PORTO VIRO - Dopo aver aderito alla convenzione ed essersi prestato ad un processo di valutazione da parte dell’omonima cooperativa sociale con sede a Savona, il Comune ha infatti ottenuto il riconoscimento che a livello nazionale contraddistingue chi promuove il turismo inclusivo e accessibile alle persone con disabilità visive, auditive, motorie e patologie alimentari : la Bandiera Lilla. « È la conclusione di un lavoro portato avanti dall’assessorato alle politiche per il superamento dell’handicap in sinergia con gli uffici Affari generali, Lavori pubblici e Polizia Locale - esulta l’assessore Marialaura Tessarin - o meglio, è il riconoscimento che all’attenzione che c’è già verso il turismo inclusivo, c’è la volontà di andare oltre, di migliorare e perfezionare l’accessibilità, di fare rete con le associazioni, di sostenere concretamente la promozione e le attività turistiche, visto che di fatto significa aprire ad un bacino composto da 80 milioni di turisti disabili europei. Per il Comune significa premiare chi lavora per l’accessibilità e l’inclusione, stimolare e aiutare che comincia a farlo, sviluppare la mobilità sostenibile inclusiva ed integrata dei percorsi accessibili, fornendo agli utenti informazioni precise sul territorio ».



LE NOVITÀ



Con l’assegnazione della Bandiera Lilla, sul sito www.bandieralilla.it verrà creata una pagina dedicata a Porto Viro, con benefici che riguarderanno un positivo ritorno d’immagine e una promozione mirata ed efficace a livello nazionale, ma anche una duplice ricaduta: economica per il turismo di persone con disabilità, e sociale per i disabili residenti nel Comune. Per le persone con disabilità, invece, i vantaggi riguarderanno la facilità di reperimento delle informazioni più dettagliate e complete sui luoghi turistici, migliore qualità della vita anche delle persone in difficoltà temporanea quali anziani o mamme con passeggino, l’abbattimento dei luoghi comuni sulla disabilità e diffusione della cultura dell’accessibilità, e il coinvolgimento nelle attività della cooperativa tramite le associazioni per rispettare il motto “nulla su di noi senza di noi”.