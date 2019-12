Commando sventra l'Antonveneta, botto di notte e nessuno dà l'allarme

ROVIGO - Un'esplosione che ha sventrato il bancomat e ha fatto prendere il volo a circa 11mila euro. Un botto violento e improvviso, nel cuore della notte, in una zona non certo periferica, ovvero l'inizio di viale della Pace, a pochi passi dalla rotonda con viale Regina Margherita. Eppure, i malviventi che hanno sferrato l'assalto alla filiale dell'Antonveneta, che si trova fra il Palazzo di vetro della Regione e la sede distaccata della Provincia, sono riusciti a fuggire senza che nessuno sentisse nemmeno il boato provocato dall'esplosione, pochi minuti prima delle 5 di ieri. O almeno, nessuno, se anche è stato svegliato dal botto, ha segnalato alcunché.

VIGILANZA PRIVATA

Ad accorrere, pochi istanti dopo l'assalto, è stata una pattuglia della Civis, dopo l'entrata in funzione dei sistemi di allarme, che ha poi allertato la polizia. Sul posto, oltre alle volanti è poi intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi del caso, alla ricerca di qualche elemento, dalla composizione della miscela esplosiva a eventuali tracce, che possa permettere di risalire agli autori del colpo. Una razzia che, secondo le prime stime dell'istituto bancario, che fa parte del gruppo Monte dei Paschi, ha fruttato ai suoi autori 11mila euro. Dalla visione dei filmati delle videocamere di sicurezza, il gruppo d'assalto sarebbe stato composto da tre persone. L'esplosione ha completamente distrutto lo sportello Atm della banca, ma ha anche incrinato i pesanti vetri antisfondamento del vano nel quale era alloggiato e scardinato parte degli infissi. Danni pesanti alla banca, nella quale erano in corso dei lavori di ristrutturazione, che si aggiungono a quanto rubato.

DANNI INGENTI

Gli assalti ai bancomat sono abbastanza frequenti, anche se ultimamente sembravano essersi diradati, soprattutto nelle zone periferiche. In città rappresenta quasi una novità, anche se proprio dieci giorni fa segni di un rudimentale tentativo di scasso erano stati trovati sul bancomat della filiale Bper, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, all'incrocio tra corso del Popolo e via Ravenna. A conferma di un periodo critico sul fronte dei furti, se si considerano anche i tanti episodi che hanno visto i topi di appartamento razziare le case da un capo all'altro della città, riuscendo ad arrampicarsi lungo le grondaie e ad entrare da finestre o balconi apparentemente irraggiungibili.

EPISODI RECENTI

Per quanto riguarda gli assalti ai bancomat, l'ultimo episodio in ordine di tempo si era registrato a Porto Viro il 21 aprile, alle Poste di via Rossini. Il 23 marzo, invece, era stata la volta del bancomat della Cassa Padana di via Maliani, a Badia, dove si era registrato un colpo, seppur a vuoto, anche la settimana prima, il 16 marzo, alla filiale di Bancadria di via XX settembre. Il 9 marzo era stato fatto saltare il bancomat della filiale RovigoBanca a Pontecchio. L'assalto con l'esplosivo alla RovigoBanca di Villanova del Ghebbo, dell'8 dicembre 2014, ha visto invece condannato lo scorso febbraio il giostraio Johnny Pevarello, nato a Vicenza ma residente a Castelfranco Veneto, componente della banda dell'acetilene, che aveva compiuto assalti a ripetizione il successivo 13 gennaio, proprio la notte in cui venne intercettata e inseguita dai carabinieri, fino allo schianto, in via Bassa Trevigiana, a Silea, nel quale rimasero uccisi due dei cinque banditi.

Francesco Campi

