Crack delle Popolari venete: quattromila polesani truffati dalle banche

ROVIGO - A due anni dalla perdita del loro denaro, bruciato dalle banche a cui avevano affidato i risparmi, le famiglie polesane non vedono ancora una prospettiva di giustizia. «E’ stato come aver aperto la porta ai ladri», è lo sfogo di una signora polesana tra le storie emerse ieri alla riunione sulla tutela del risparmio che si è tenuta nella sede dell’Ordine dei farmacisti in via Mario.LA STORIA«Ero andata in banca per svincolare dei soldi investiti, che servivano per l’acquisto di metà dell’appartamento della mamma mancata pochi anni fa - ha raccontato la donna - Mi scadevano le obbligazioni e fu la prima e unica volta che vidi il direttore, che tentò di propormi delle azioni e io dissi di no. Ma mi disse: “Li mettiamo a maturare con nostri prodotti, appena le servono glieli svincoliamo».