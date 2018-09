Bancarotta, sequestrati beni per un milione e mezzo a un'azienda tessile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OCCHIOBELLO - I militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Occhiobello, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza diinerente un, del basso polesine, operante nel settore dell’. La predetta misura, emessa dal GIP di Rovigo, Dott. Pietro Mondaini, all’esito di complesse e articolate attività di indagine delegate e coordinate dalla Procura della Repubblica di Rovigo, nella persona del P.M. Dott.ssa Monica Bombana, ha riguardato, oltreterreni, 4 laboratori per arti e mestieri, 2 magazzini e locali di deposito, 1 garage, 3 abitazioni, nonché impianti, macchinari, attrezzature, autoveicoli, macchine elettroniche d’ufficio, per un valore complessivo di oltreIn particolare, le minuziose indagini svolte dai finanzieri, traggono origine daldi una, collegata all’azienda sequestrata, oggetto di una operazione fraudolenta di scissione societaria, architettata daglial solo fine di, che nel corso degli anni avevano raggiunto il milione di euro. Difatti, gli stessi, tramite la predetta operazione straordinaria, hannoe intestando ad una donna rumena, che si è rivelata essere una mera prestanome, la vecchia azienda, successivamente fallita.Con il sequestro dell’azienda è stato nominato un amministratore giudiziario esperto in gestione aziendale che adesso avrà il compito di gestire per conto dello Stato l’azienda stessa, portando avanti le commesse e le attività imprenditoriali. Circa le responsabilità degli indagati, gli stessi sono stati deferiti alla A.G. per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, nonché di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il GIP di Rovigo, su richiesta della Procura della Repubblica, ha altresì disposto nei confronti degli ex amministratori l’interdizione temporanea con divieto di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche per 12 mesi, atteso che la gestione della nuova società, oggetto di sequestro d’azienda, era connotata dalla stesse condotte criminose di quella fallita, consistenti nella reiterata omissione del versamento delle imposte.