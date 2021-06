Attimi di paura in spiaggia a Rosolina: bambino si accascia a terra all'improvviso

ROSOLINA (ROVIGO) - Bambino si sente male all'improvviso mentre trascorre una giornata al mare: salvato sulla spiaggia di Rosolina.

Una risposta tempestiva e corretta, che potrebbe aver salvato la vita ad un bambino che, questa mattina, attorno alle 10.30, si è improvvisamente accasciato per un malore che lo ha colto. È successo sulla spiaggia a Rosolina mare, non in acqua, bensì nella zona del bar del bagno Bellarosa. Subito è partita la chiamata al 118, ma contemporaneamente è stato eseguito un massaggio cardiaco al ragazzino, che sembrava non avere più polso. Il Suem, ricevendo la drammatica segnalazione, ha inviato d'urgenza l'elisoccorso. Tuttavia, per fortuna, quando l'operatore è intervenuto le condizioni del giovanissimo paziente erano già stabili: aveva un battito regolare ed era cosciente, così che non è stato nemmeno necessario intubarlo. Dopo l'iniziale paura, quindi, un sospiro di sollievo con tutto che sembra riconducibile ad una crisi di natura epilettica. In ogni caso, il bambino è stato comunque trasportato all'ospedale di Rovigo per gli accertamenti del caso-