ADRIA (ROVIGO) - Barbujani per il poker, Barbierato per il bis. Ultimo atto, domani, domenica, e dopodomani, lunedì delle amministrative 2023 ad Adria. I risultati del primo turno hanno determinato il ballottaggio fra il sindaco uscente Omar Barbierato, a capo di una coalizione civica formata da quattro liste, Ibc, Siamo Adria, Adria Civica ed Insieme per i paesi, ed il candidato del centrodestra Massimo Bobo Barbujani. Il già tre volte sindaco è appoggiato dalla liste Bobosindaco Adria e le sue frazioni, Il Cantiere Adria, Forza Italia e Lega. La coalizione di Barbujani, il 14 e 15 maggio, ha raccolto il 32,19 per cento dei voti mentre la compagine di Barbierato si è fermata al 25,22 per cento.

«Torniamo a crescere»

«Il rispetto per ogni persona, l'amore per la città e la passione per la politica, basata sull'ascolto di tutti i cittadini - spiega Barbujani nel suo appello al voto - mi contraddistinguono da sempre. Se eletto, sarò il sindaco di tutti, sempre pronto ad ascoltare le proposte e le osservazioni. Mi impegno a tenere sempre aperte le porte del mio ufficio, perché il sindaco deve essere a disposizione di tutti, e non solo dei propri sostenitori. La nostra comunità merita di ritornare ad un clima sereno e costruttivo. Prometto che lavoreremo a testa bassa, cercando di unire e non di dividere. Adria tornerà a crescere solo se tutti insieme sapremo ricostruire la nostra città e le sue frazioni. Aiutatemi a mantenere questo impegno».

«Diamo continuità»

«Il 28 ed il 29 maggio - marca invece Barbierato - votiamo per rigenerare Adria e le frazioni investendo i 25 milioni di euro di progetti che abbiamo portato a casa. Diamo continuità ad una squadra che ha saputo dare stabilità, trasparenza e concretezza in questi cinque anni di amministrazione. Attraverso un lavoro costante e trasparente mi sono impegnato, con i miei, per offrire un punto di riferimento sicuro alla nostra comunità e una amministrazione stabile, concreta ed innovativa. Tutti assieme abbiamo fatto importanti passi avanti. Oggi Adria è migliore di 5 anni fa e potrà migliorare ulteriormente se sapremo proseguire, tutti insieme, nella giusta direzione». A tenere banco in queste ultime ore è il caso di Stefania Tescaroli e della sua lista Uniti per Passadore sindaco. Dopo aver fatto parte della coalizione capitanata dal candidato di Fdi, Tescaroli appoggerà Barbierato. «La ballerina - l'ha additata Barbujani - ha fatto l'ennesimo giro di valzer. Giovedì ha stretto l'accordo con Barbierato. Mercoledì era venuta da me, con i suoi 700 voti, come si faceva 30 anni fa. Tescaroli cambia casacca in base alle sue esigenze».

Niente inciuci

A quanto si sa alcuni esponenti della coalizione di Passadore, giovedì, hanno tentato di riavvicinarsi a Barbujani per un appoggio esterno: in cambio avrebbero chiesto la presidenza del consiglio e del Csa ed un assessorato. Richiesta respinta. «Ringrazio - riprende Barbierato - i cittadini e i gruppi che liberamente stanno esprimendo la loro volontà di appoggiare la mia candidatura. In questo ballottaggio abbiamo scelto di non fare apparentamenti. In questi cinque anni abbiamo guardato alle competenze e non ai colori politici per cercare di dare il miglior servizio alla comunità. Questo è lo spirito che ci contraddistingue e che ci fa collaborare con tutte le istituzioni».