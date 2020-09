ROVIGO - Paura e momenti di tensione da alcune ore ad Albarella: 4 ragazzi sui vent'anni sarebbero dispersi in mare davanti all'isola. Due sono stati risucchiati dalle onde, gli altri due sarebbero scomparsi dopo aver tentato di metterli in salvo.



La tragedia si è verificata intorno alle 18,50. Sul posto vigili del fuoco, Suem e Capitaneria di Porto.



+++ IN AGGIORNAMENTO +++