di Anna Nani

PORTO TOLLE - Primo luglio di fuoco a Barricata dove una bambina è stata tratta in salvo dai bagnini di salvataggio nel mare antistante il bagno Olimpo. Nell’ennesimo fine settimana in cui le spiagge dell’estremo delta sono state prese d’assalto dai visitatori, c’è stato tempo anche per questo fuori programma, fortunatamente finito nel migliore dei modi, che è accaduto nella tarda mattinata di ieri.