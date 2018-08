Un'estate con lettere e raccomandate in ritardo: il sindaco scrive alle Poste

di Federico Rossi

BADIA POLESINE - Fioccano le lamentele per ile il sindaco Rossi prende “carta e penna” per segnalare disagio e ritardi all’azienda. Durante il periodo estivo, a quanto pare, non sono mancate le proteste perlegati alla consegna della corrispondenza nelle case della città altopolesana. Una questione emersa con una serie di osservazioni presentate pure al primo cittadino, il quale ha deciso di farsi portavoce della questione, inviando una missiva nella sede della direzione provinciale di Rovigo.