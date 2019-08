Camion in panne, un secondo arriva e lo centra a tutta velocità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BADIA POLESINE (ROVIGO) - Un graveè avvenuto oggi alle 15.30 a Badia Polesine, nel Rodigino, lungo lain direzione Rovigo, tra lo svincolo di Crocetta e Ca’ Giovannelli. Miracolosamente illesi i conducenti di due tir che si sono scontrati.Uno dei due mezzi, targato Slovenia e che trasportava alimentari, era in panne. Mentre era fermo sul bordo della carreggiata è stato, carico di etichette di birra e condotto da un ragazzo del 1997. Uno scontro pauroso, che fortunatamente non ha prodotto feriti o vittime.Lunghe le code, anche di 10 chilometri, causate dal blocco totale della strada statale per consentire ai mezzi di soccorso di sgomberare la carreggiata.