BADIA (ROVIGO) - Aziende in campo nel segno della solidarietà. L'Rpm si conferma campione, bissa il successo del 2022 e porta a casa il terzo trofeo di calcio a cinque "Un goal per la ricerca", la manifestazione che ha animato i campi sportivi Caenazzo di via Migliorini in una serata che ha permesso di raccogliere fondi da destinare alla Lega italiana fibrosi cistica. L'iniziativa, promossa in particolar modo dalla ditta Bedendo prefabbricati attraverso Luca Bedendo e Marianna Milan, è stata ripetuta dopo il successo delle prime due edizioni e ha visto crescere il numero delle realtà partecipanti, 12, divise in due gironi da 10 squadre.



Sfide ai campi Caenzzo



La competizione a sfondo benefico, arricchita dalla presenza dello stand gastronomico gestito dal Badia calcio, ha confermato il buon riscontro di pubblico, trovando l'adesione di realtà imprenditoriali pronte a sfidarsi per dare un contributo nella lotta alla malattia. "Un goal per la ricerca" ha visto le formazioni suddivise nel gruppo A composto da Rpm, Ire impianti-Fin, Bedendo, Errebi e Zhermack e il raggruppamento B con Abafoods, Saica-pack, Borsari, My way, Pubblix p18-New stamp. La sfida decisiva si è svolta al termine di un pomeriggio e di una serata di sfide con la squadra di Rpm che si è imposta avendo la meglio - seppur ai calci di rigori sull'altra finalista, la rappresentativa di Publix-New stamp. Al termine, premiazioni per tutti alla presenza del sindaco Giovanni Rossi e degli organizzatori. La somma raccolta durante la manifestazione, circa 5mila euro, andrà ora alla Lifc, a proseguimento dell'impegno nella ricerca già avviato gli anni passati e continuato nei mesi scorsi con le campagne legate ai pandorati natalizi e alle uova di Pasqua; iniziative che hanno visto il coinvolgimento del Badia calcio guidato dal presidente Michele Battaglia e il sostegno del Comune. Particolare soddisfazione è quindi espressa dall'assessore allo Sport Stefano Baldo: «Un evento riuscito. Siamo molto soddisfatti, sia per l'aumento delle adesioni da parte delle aziende che per la partecipazione del pubblico».

"Un goal per la ricerca" ha anche inaugurato il calendario di "Us Badia in festa" che in queste settimane ospiterà il secondo memorial Mara Verzaro, il torneo giovanile intitolato all'icona del calcio badiese che dopo aver preso il via lo scorso weekend proseguirà domani e domenica, e sabato 10 e domenica 11 giugno. Venerdì 9, invece, i campi nel centro cittadino ospiteranno un quadrangolare tra le tifoserie di Juve, Inter, Milan e Verona. Sabato 8 luglio, la festa chiuderà col torneo Longobardi. Per tutto il periodo della manifestazione sarà attivo un punto ristoro, con ingresso ai campi gratuito.