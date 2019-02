Messa in sicurezza della Riviera: gli alberi sono stati potati

di Federico Rossi

BADIA POLESINE - Riviera Adigetto verso la messa in sicurezza. Come annunciato dall'assessore all'Ambiente Stefano Segantin, hanno preso il via gli interventi legati alle potature. Una progettualità che pone al centro l'opera di manutenzione programmata lungo alcuni tratti della riviera che cinge il canale che taglia in due il centro cittadino. L'intervento si è soffermato in particolar modo sul tratto di riviera Matteotti, in prossimità della pizzeria-ristorante Wanted; un punto che congiunge con la regionale e rappresenta una delle porte di accesso della città.«Si sta procedendo come da accordi . spiega Segantin - mi pare che si noti la differenza rispetto a prima. Da diversi anni si attendeva una sistemazione degli alberi. Abbiamo iniziato un percorso e cercheremo di portarlo avanti».