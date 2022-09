BADIA POLESINE - Parte la sostituzione dei parcometri nel centro cittadino e per alcuni giorni i caratteristici stalli blu non saranno a pagamento. La novità, anticipata alla fine della scorsa consiliatura e rilanciata con l'ingresso della seconda giunta guidata da Giovanni Rossi, dovrebbe arrivare a compimento nell'arco di pochi giorni con la fine dei lavori di posa dei nuovi dispositivi deputati al controllo della sosta che andranno a sostituire i precedenti strumenti, ritenuti ormai datati. L'amministrazione, infatti, aveva nei piani l'affidamento della gestione dei parchimetri del centro cittadino per procedere in questo modo alla sostituzione delle attuali colonnine che si trovano nelle piazze e nelle zone dedicate alla sosta a pagamento delle vetture nel cuore di Badia Polesine. I parcheggi blu sono essenzialmente quattro: l'area rialzata in piazza Marconi, i posti auto di fronte alla caserma carabinieri in piazza Garibaldi, la zona di piazza Vittorio Emanuele II e le vie limitrofe. Gli stalli colorati sono inoltre presenti nel piazzale Arena (dove la colonnina non era in uso, ma valeva il disco orario) la grande area di sosta a fianco dell'abbazia della Vangadizza in parte utilizzata dai soci del Crab, il Centro ricreativo anziani badiesi.



DISCO ORARIO

In previsione del rinnovamento dei parcometri fino a lunedì 19 settembre sono state disposte delle temporanee modifiche alla sosta dei veicoli per provvedere alla sostituzione dei quattro parcometri siti nelle vie e piazze del centro, in quanto quelli attualmente installati, risultano usurati e presentano difetti di funzionamento. Per questo, su via San Giovanni, piazza Vittorio Emanuele II, via Sant'Alberto, piazza Marconi e piazza Garibaldi dove la ditta affidataria del servizio di noleggio e gestione parcometri sta operando per la sostituzione dei vecchi parcometri si è deciso di sospendere la regolamentazione della sosta a pagamento, istituendo la sosta a disco orario 60 minuti dall'8 settembre fino al 19 settembre dalle 8 alle 20. Per il tempo necessario alla sostituzione dei parcometri, è stato disposto un tempo massimo di 60 minuti su tutti gli stalli blu presenti. La pubblicità dei provvedimenti sarà effettuata con la collocazione dei segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto.



L'INTERVENTO

«Si stanno realizzando i lavori per la sostituzione dei nuovi parcometri precisa il coordinatore della Polizia locale di Badia Polesine Marco Faccenda e da oggi (giovedì 8 ndr) fino al 19 settembre non ci sarà il pagamento della sosta, ma il disco orario. E questo vale per tutti gli stalli blu presenti nel territorio comunale. Per quanto riguarda il park Arena, che da qualche anno è regolamentato a disco orario, in seguito al cambiamento diverrà a pagamento».