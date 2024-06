Badia Polesine. Torna Outville - Music & street food, tre giorni di musica e buona cucina

BADIA POLESINE (ROVIGO) - Week-end di eventi a Badia Polesine. Questo fine settimana coincide infatti con il ritorno di "Outville - Music & street food", la nona edizione della kermesse che animerà la frazione di Villafora.

La tre giorni (7, 8 e 9 giugno) è promossa dal gruppo "I ragazzi di Outville" e si avvale del sostegno della Pro loco, che porterà la sua osteria, e del Comune di Badia. Per tutte e tre le date ci sarà la possibilità di assaporare alcune specialità culinarie, di avvicinarsi alle serate con un aperitivo e di ascoltare buona musica.

IL PROGRAMMA



Si partirà venerdì alle 21.30 con lo show di Max Reba con "Top of the years 1980-2000" e si proseguirà sabato, alle 20, con The Taste a cui seguirà ,alle 21, il tributo agli Ac/Dc "High voltage". La data conclusiva di domenica sarà invece sulle note di Vasco Rossi con "Le vite spericolate". Nel corso delle serate che animeranno il centro della frazione sarà presente uno stand gastronomico che proporrà primi piatti, grigliata di carne, pesce fritto e altro ancora.



SPORT E SOLIDARIETÀ



Gli eventi del fine settimana propongono anche iniziative dedicate allo sport e alla solidarietà, come il ritorno del torneo di calcio a 5 "Un goal per la ricerca" che venerdì, nel tardo pomeriggio e in serata, metterà di fronte le squadre delle aziende del territorio per sostenere la ricerca contro la fibrosi cistica. Saranno protagoniste le squadre di Idb, Ire-Fin, Ruthinium, Abafoods, Errebì, Zhermack, Bedendo prefabbricati, Rpm e Saica pack. Le formazioni sono state suddivise in tre gironi che decideranno semifinaliste e finaliste. La quarta edizione del trofeo si inserisce nell'ambito di "Us Badia in festa" che nelle giornate di sabato e domenica accoglierà le gare conclusive del 3. Memorial Verzaro, manifestazione dedicata al calcio giovanile.