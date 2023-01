BADIA POLESINE - Oltre 12mila euro in buoni acquisto consegnati dall'associazione Aoeb. Si è conclusa la Befana d'oro, il gioco che gli Operatori economici badiesi hanno proposto per il periodo natalizio con un ricco montepremi in palio. Dopo il successo delle prime edizioni, a cui sono seguiti gli stop per l'emergenza dovuta alla pandemia, l'iniziativa pensata per incentivare gli acquisti nei negozi, si è chiusa nel pomeriggio dell'Epifania con l'estrazione dei vincitori dal palco allestito in piazzale Dalla Chiesa dove, poco prima dell'avvio delle premiazioni, era stato acceso il falò del brusavecia della Pro loco.



IL PODIO

Al termine delle chiamate, il primo premio è andato ad Anna Tavin che ha portato a casa 780 euro, mentre il secondo e terzo tagliando dell'estrazione sono stati assegnati a Ivana Viaro e Paola Permunian con 775,20 euro ciascuno. Il presidente dei commercianti Marco Fogagnolo è stato affiancato dalla vicepresidente Ketty Chiumento e dalla segretaria Linda Sette, ma per il momento clou delle manifestazioni dell'Epifania sono saliti sul palco anche l'assessore al Commercio Mariagrazia Ragazzini, che ha seguito l'estrazione dei numeri vincenti, e a turno la vicepresidente Pro loco Elisa Larentis (che ha invitato tutti a iscriversi all'associazione) e il numero uno dei volontari Giuseppe Romani che ha ringraziato quanti hanno collaborato al ritorno del brusavecia.



INIZIATIVE RIUSCITE

Soddisfatti gli organizzatori. «Nel complesso direi che abbiamo fatto davvero il massimo ha commentato Marco Fogagnolo ci sono state tante attività che hanno dato la loro adesione, il montepremi era alto, con tanti premi in palio. Molte persone hanno partecipato a questa giornata finale e mi piacerebbe che tutti i giorni fossero come questo. Per quanto riguarda il Natale, da quanto ho sentito, è andata abbastanza bene e ora ci sono i saldi. Il Villaggio di Natale che abbiamo allestito in piazza Grani credo sia stato apprezzato e ci piacerebbe portare avanti altri progetti nelle prossime festività, magari più ambiziosi. Pensiamo anche alla prossima edizione della Notte bianca, ma devo dire che grande merito va dato al mio staff e in particolare a Ketty e Linda, che sono due pilastri dell'associazione».

I PREMIATI

Per provare a vincere uno dei buoni acquisto messi in palio, bisognava fare un acquisto nei negozi convenzionati per tutto il mese di dicembre e fino al 6 gennaio. Coloro che hanno voluto partecipare all'estrazione hanno inserito nell'urna, posizionata sotto il palco, la parte del biglietto con l'apposita scritta, conservando la restante parte. Il montepremi era esattamente pari a 12.146,50 euro per un totale di 25 vincitori. Oltre al podio questi sono gli altri premiati, fino alla decima posizione: Riccardo Stefani, Lara Cirelli, Roberto Chinaglia, Francesco Prearo, Paola Strenghetto, Mariagrazia Cailotto, Jacopo Brancaleoni. Il pomeriggio in piazzale Dalla Chiesa ha fatto seguito al presepio vivente promosso dalla parrocchia nel centro storico e si è chiuso con uno spettacolo pirotecnico. In attesa dell'estrazione dei biglietti erano stati organizzati alcuni giochi per i più piccoli e lette le letterine più belle infilate nella buca del Villaggio di Natale.