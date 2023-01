BADIA POLESINE - Rinascita col nome di Lungadige Veneto per la cooperativa ortofrutticola di via Bronziero. L’ex Coap-Cooperativa ortofrutticola Alto Polesine, storica realtà del commercio ortofrutticolo che esporta i prodotti del territorio in tutto il mondo, tra cui Brasile, Egitto, Emirati Arabi, Sri Lanka, India e Sud America, ha voluto presentare nei giorni scorsi le proprie offerte e l’attività.

«La maggior parte dei nostri soci è lungo l’asta del fiume Adige e da qui viene il nome Lungadige Veneto – ha spiegato il presidente Luciano Dacome, con il consigliere Michele Faccioli e il responsabile vendite Andrea Sordo -. È un’area dove si coltivano mele e pere, sia convenzionali che biologiche, e una minima parte di pesche. Un aspetto a cui teniamo particolarmente è quello di potenziare e valorizzare il territorio: i nostri collaboratori e le maestranze sono della zona o paesi limitrofi, e notiamo che fanno il massimo per far funzionare la cooperativa».

IL FINANZIAMENTO

Un obiettivo da perseguire con un occhio attento ai bandi per l’imprenditoria. «Abbiamo partecipato a un bando per il parco agrisolare - precisa Dacome - e ci è stato concesso un finanziamento per fare un grosso impianto fotovoltaico sul tetto della struttura. Nel futuro, se ci fosse la possibilità, vorremmo creare una comunità energetica per dare corrente alle case vicine – ha continuato -. Siamo intervenuti anche nella parte esterna ritinteggiando la struttura e asfaltando alcune aree dove ora sistemiamo i cassoni con i prodotti ortofrutticoli conferiti».

CULTURA RURALE

Soddisfazione, in tal senso, è stata espressa pure dal vicesindaco Stefano Segantin. «La struttura torna in mano a degli agricoltori locali – ha commentato l’esponente della giunta – è un vanto per la nostra comunità e per soprattutto per chi ha promosso questa iniziativa. Il merito va dato a delle aziende agricole locali e al presidente Luciano Dacome. È un orgoglio per noi badiesi perché fa parte della nostra cultura rurale; una bella realtà».

Nuova anche la veste del sito web della cooperativa badiese che produce ortofrutta per consumo fresco o per produzione industriale. La quota maggioritaria di prodotto arriva dalle varietà di mele Fuji, Granny, Golden, Gala e imperatore, ma si producono anche varietà di pere Santa Maria, Morettini, Carmen e Abate. Diverse anche le collaborazioni con atenei italiani mirate a sviluppare frutticultura non impattante.