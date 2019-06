Auto distrutta in pieno centro: è giallo sull'Audi trovata in Riviera Pace

di Federico Rossi

BADIA POLESINE - Giallo per l’auto palesemente danneggiata in Riviera Pace, forse da vandali. La vettura è stata segnalata nella notte di sabato da un operatore della Civis, l’istituto di vigilanza. La vettura, una Audi A4 Avant di colore blu, è stata colpita praticamente in ogni sua parte con tutti i vetri andati in frantumi e una serie di colpi che hanno determinato una serie di danni davvero ingenti.