Accoltella l'avvocato nel suo studio, poi la fuga: arrestato in Polesine

ROVIGO - Un avvocato è stato accoltellato nel suo studio a Sermide, nel Mantovano, da un uomo, probabilmente suo cliente, che poi si è dato alla fuga, ma che è stato arrestato poco dopo dai carabinieri nel vicino centro di Castelmassa, in provincia di Rovigo.



Il legale, l'avv. Luciano Menghini di 66 anni, è stato soccorso da un'eliambulanza ed è in gravi condizioni. L'accoltellamento è avvenuto poco prima di mezzogiorno nell'ufficio dell'avvocato che si trova in un palazzo nel centro di Sermide. Ancora sconosciuti i motivi dell'aggressione.

