ROVIGO - Con undicimila donatori e sedicimila sacche di sangue donate nel 2021 , non può essere altro che un successo il bilancio dell’Avis. Anche se in tempi di pre-pandemia si sarebbe potuto contare su oltre duemila donazioni in più, mantenere questi livelli negli ultimi due anni è stato un lavoro da eroi. Il centro trasfusionale di Trecenta chiuso, poi riaperto per soli tre giorni a settimana e con enorme sforzo a causa della mancanza di personale dell’ Ulss 5 , ha costretto i donatori a rivolgersi a Rovigo o a Legnago , non certo incentivando la donazione degli altopolesani. Inoltre il dilagare di Omicron, che ha messo a letto migliaia di polesani e decine di migliaia in isolamento, ha determinato un ulteriore freno alle donazioni con appuntamenti che saltavano e che dovevano essere riprogrammati.

«Momento delicato»