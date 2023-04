LOREO (ROVIGO) - Gli autovelox sono galline dalle uova d'oro per le amministrazioni comunali. Delle galline che si auto alimentano da sole. Lo sa bene anche la comunità di Loreo che ha messo a preventivo per le annate dal 2023 al 2025, la cifra di 2 milioni e 855mila euro come introiti derivanti dalle sanzioni "staccate" per violazioni del codice della strada. L'Amministrazione comunale loredana spera infatti di incassare quest'anno un milione e 55mila euro di sanzioni per violazioni al Codice della strada.

Casse comunali

Diversi i "capitoli". Settecento mila euro riguardano il superamento dei limiti di velocità, 300mila il mancato obbligo a carico del proprietario di un mezzo di trasporto di rivelare, quando richiesto a seguito della notifica di una sanzione amministrativa, ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida, i dati del conducente del mezzo stesso, entro 60 giorni dalla notifica di un verbale. Cinquantacinquemila euro, infine, sono relativi ai ruoli da incassare. Sarà invece di un milione la cifra messa a bilancio per il 2024: 700mila euro per superamento dei limiti di velocità e 300mila per mancata comunicazione. Prevista una contrazione del monte multe nel 2025 quando a preventivo sono state inseriti solo 800mila euro, 600 in un capitolo e 200 nell'altro. Gli incassi degli autovelox finiranno al 50% all'ente proprietario della strada, ad esclusione delle strade in concessione. L'altro 50% sarà utilizzato dal Comune per gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, compresa la segnaletica, le barriere e i relativi impianti.

I controlli

Saranno inoltre potenziate le attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, comprese le spese relative al personale. Per il corrente anno dei 700 mila euro di multe, tolti 70.731,59 euro che confluiranno nel fondo crediti di dubbia esigibilità, i 629.268,41 euro a disposizione saranno utilizzati per finanziare alcune opere importanti per la comunità. Quattrocentomila euro andranno a favorire il progetto di messa in sicurezza degli incroci esistenti sulla strada provinciale 45, la via del Mare, con le vie Retinella, Veneto e Grimana. Centomila euro serviranno per la realizzazione dell'illuminazione pubblica sempre sulla via del Mare mentre 105mila saranno destinati alla messa in sicurezza delle vie Ca' Negra e Adige. Gli ultimi 24.268,41 euro infine serviranno per spese di circolazione, segnaletica stradale e prestazione di servizi.