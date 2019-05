La Mille Miglia non piace proprio a tutti: il Comune piazza la municipale con l'autovelox sul percorso /La foto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La Mille Miglia non è gradita in Polesine. Come già successo negli anni scorsi, quando la carovana storica toccò Rovigo, Lendinara, Villamarzana e Occhiobello, il passaggio della “Freccia Rossa” stavolta ha dovuto fare i conti con un autovelox piazzato a Gaiba , piccolo comune vicino alle sponde del Po. Tra i tanti appassionati arrivati a godersi lo spettacolo automobilistico lungo il tracciato c’era anche la Polizia municipale.Uno spettatore ha pensato bene di immortalare, oltre alle vecchie signore a quattro ruote, anche la pattuglia di vigili urbani appostata con l'apparecchiatura di rilevamento della velocità proprio lungo il percorso. Gli agenti della Locale non hanno gradito: ne è nata una discussione e alla fine sono arrivati anche i carabinieri.